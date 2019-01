DUGUAY, Monique Létourneau



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 décembre 2018, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Létourneau, épouse de feu monsieur Norbert Duguay, fille de feu dame Antoinette Samson et de feu monsieur Irenée Létourneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 15h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Irène (feu Roland Chabot) et Louisette (feu André Caron), ses frères: Roger (Louise Parrot) et Benoît (feu Micheline Garneau), sa belle-sœur Annette (feu Adrien Létourneau); ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Létourneau et Duguay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec, QC Tél. : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.