ST-HILAIRE, Claire



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 29 décembre 2018 à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédée dame Claire St-Hilaire, épouse de feu Monsieur Michel Stapleton et conjointe de Jean-Paul Gagnon. Née à Québec, le 17 janvier 1950, elle était la fille de dame Jacqueline Bédard et de feu monsieur Fernand St-Hilaire. Elle demeurait à Québec, arr. Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2019. Outre son conjoint Jean-Paul et sa mère Jacqueline, madame St-Hilaire laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: André (Denise Deschênes), Roger (Francine Bélanger), Robert (Francine Rodrigue), Gilles (Sylvie Hudon), Louise (Claude Giroux); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443.