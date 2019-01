ALLAIRE, René



À son domicile, le 28 décembre 2018, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Allaire, époux de Denise Dignard, fils de feu madame Philomène Fortier et de feu monsieur Albert Allaire. Il demeurait à Québec.Vétéran de la Guerre de Corée, il était aimé et respecté de tous pour son éthique de travail, sa force de caractère, son sens de l'humour et son insatiable curiosité pour toutes choses.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil ses fils Denis (Marie-Chantal Evers) et Sylvain (Audray Larouche); ses petits-enfants Édouard et Margot, ses neveux Marcel (Marie Goulet) et Yves (Gail Dwyer); ses frères, feu Clément (feu Denise Arial), feu Magella (feu Madeleine Gosselin), feu Robert; ses sœurs, feu Noëlla (feu Gaudias Letarte), feu Marie-Claire, feu Juliette, feu Janine, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville de Québec pour les bons soins et en particulier Dr. Karine St-Hilaire, Nora Poitras, Judith Rousseau et Ariane Côté-Paquet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, téléphone : 1-888-768-6669, courriel : info@pq.poumon.ca, site web : www.pq.poumon.ca et à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC : 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.