DALCOURT, Nicole



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 3 janvier 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Nicole Dalcourt, fille de feu monsieur Lionel Dalcourt et de feu madame Valéda Lemieux. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 11 h,sous la direction du Centre funéraireMadame Dalcourt laisse dans le deuil ses enfants: Nadia (Sylvain Guillemette), Eric (Sara De Montigny), Guylaine (Eric Fortin), Marco (Stéphanie Paquet); ses petits-enfants: Joanie et David; William et Daphnée; Florence, Guillaume et Rosalie; Emerick, Océane, Raphaël et Elliot; ses frères et sa soeur: Raymond (Claire Richard), Lise (Armand Lono), feu Claude (Francine Charron) ainsi que tous les membres des familles Champagne et Pelletier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à L'Arc-en-ciel, 331, rue Notre-Dame, Donnacona, G3M 1H3, www.larcencielportneuf.org