BÉLANGER, Nancy Keiller



Au Centre d'hébergement Lévis, le 4 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Nancy Keiller. Elle est allée rejoindre son mari Alex Bélanger, son frère Michael Keiller, ses parents James John Keiller et Lucille Pleau ainsi que son gendre Jean-François Morin. De son étoile, elle veillera sur ses deux filles, Mélanie (Jean-Renaud Montminy) et Mélissa (Bernard Bilodeau, feu Jean-François Morin). Elle aura aussi toujours un oeil sur ses petits-enfants Charles et Béatrice Montminy, Sabrina et Laurence Morin, et une pensée pour Alex Bilodeau, Julien Bilodeau et Elisabeth Montminy, ses beaux-petits-enfants. Comme elle a vécu de nombreuses années avec une maladie dégénérative, les gens qui l'aimaient ont pu lui dire aurevoir au fil du temps. Une cérémonie intime sera célébrée en privé.Au revoir Maman xxVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).