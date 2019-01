GRANT, Madeleine Létourneau



À l'Hôpital St-Sacrement, le 28 décembre 2018, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Madeleine Létourneau, épouse de feu monsieur D'Arcy Grant, fille de feu madame Marie-Louise Fillion et de feu monsieur Eudore Létourneau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en crypte se fera au Cimetière St-Charles (Mausolée Catherine-de-St-Augustin). Elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Michelle (Pierre Boily), Pierre-René (Sylvie Dorval) et Jean-François (Sophie Turcotte); ses petits-enfants: Karine (Pierre-Luc Bélanger), Pascal (Valérie Taschereau), Vincent (Stéphanie Guillet), Isabelle (David Godon), Marie-ève (Yannick Lafond), Stéphanie (Mathieu Plamondon), Sarah-Ève et Charlène; ses arrière-petits-enfants: Malek, Milan, Brandon, Jackson, Lily, Mia, Anthony, Alexi, James, Zack, Enrick et Mégan; son frère Paul Létourneau (feu Thérèse St-Pierre); son beau-frère Albert Grant (Vivian Grant), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Raymond, Pauline, Thérèse ,Monique, Henrick et Abdon. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués ainsi que madame Lucie Lépine pour son aide apportée à madame Létourneau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Ainés et de l'Innovation Sociale. Des formulaires seront disponibles sur place.