THIBAULT, Thérèse



À Québec, le 31 décembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Thibault, épouse de monsieur Henri Cloutier, fille de feu Joseph-Jean Thibault et feu Rita Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Henri; ses enfants: Carole, Sylvain (Kim Hallissey) et Simon (Brigitte Giguère); ses petits-enfants: Jean-Sébastien Lord (Julie Matteau), Geneviève Lord (Olivier Lapointe), Dehlia Hallissey-Marcoux (Tommy Blackburn), Austin Hallissey-Cloutier, Mandy Hallissey-Cloutier et Marc-Olivier Cloutier (Émilie Germain); ses arrière-petits-enfants: Mégane Lord, Abygaëlle Lord, Amélia Lapointe, Maélie Lapointe et Alex Lapointe; ses frères et sœurs: Claude (Rachel Flamand), feu Gaétan (Cécile Thibault), feu Aline (feu Georges Fortin), Pierrette (feu Jean Blais), Suzanne (Yvon Fortin), Alvine (Roger Daoust), feu Bertrand (Nicole Chevrier) et Élisé; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Louisa Cloutier (feu Roland Caron), feu Aline Cloutier (feu Robert Chartier) feu Georges Cloutier (Aline Coulombe), Gemma Cloutier et Wilfrid Cloutier (feu Rita Richard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC La Source et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer,625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal QC, H3A 3S5, tél.: 1 866 343-2262. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.