MARCHAND, Thérèse



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 28 décembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Marchand, fille de feu madame Irène Beaudet-Marchand et de feu monsieur Ferdinand Marchand. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, lle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Deschaillons. Elle laisse dans le deuil sa sœur Pauline et les enfants de Pauline : Danielle, François, Claire, feu Christian, Jérôme et sa femme Pascale; ses petits-neveux et nièces : Marie-Anne, Noémie, Samuel, Rachel, Jérémie, Loïc et Coralie.Nous faisons son deuil, nous prions. Merci.!