LÉTOURNEAU, Carmen Bujold



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Carmen Bujold, épouse de feu monsieur Maurice Létourneau, fille de feu madame Eva Bujold et de feu monsieur Alphée Bujold. Elle était la sœur de feu Marcel (Betty Doyle et son conjoint Yvon Gigault) et feu Léonard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Diane, Carole, Denis (Michèle Dupuis), Danielle (Christian Lamontagne) et Gilles (Hélène Ouellet); ses petits-enfants: Pascal Laroche et Judith Laroche (Brian Brindle-Lemay), Geneviève Savard, feu Pierre-Luc Létourneau, Jean-Denis Létourneau (Caroline Dion), Marc-Antoine Létourneau (Isabelle Tanguay), Gabrielle Létourneau, Laurent Létourneau et Béatrice Létourneau; ses arrière-petits-enfants: Louvia Laroche, James Laroche-Brindle-Lemay et Louis Létourneau; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Létourneau: Henriette (feu Raymond Genest), feu Charles-Henri (feu Thérèse Anctil), feu Laurent-Paul (Colette Létourneau (son conjoint René Roy) et Huguette (Jean-Guy Gélinas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Vilar ainsi que ceux de l'Hôpital de l'enfant-Jésus en particulier les Dres Stéphanie Caron et Marie-Pierre Fortin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.