CLOUTIER, Réal



À l'hôpital de Mont-Joli, le 6 janvier 2019, est décédé à l'âge de 75 ans et 8 mois M. Réal Cloutier, fils de feu Mme Laurette Bourque et de feu M. Albert Cloutier. Il demeurait à Mont-Joli, natif de Pohénégamook (quartier Sully), Témiscouata. Selon ses volontés il n'y aura pas d'exposition et de service religieux. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Sully. Il était le frère de : Aline, Lucie, Ronald, Odette, Yolande, Raymond, André, Jocelyne, Madeleine. L'ont précédé dans la mort : Roger, Marie-Paule, Simonne, Rachel, Jacquelin. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Mont-Joli pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison des Tournesols, 141, avenue de la Gare, Mont-Joli (Québec) G5H 1P1. Les services professionnels ont confiés à la