DUFRESNE, Pauline Lelièvre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 décembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Pauline Lelièvre, fille de feu monsieur Wilfrid Lelièvre et de feu dame Alice Bérubé. Elle était l'épouse de monsieur Roger Dufresne. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger; ses enfants : Sylvie (Serge Aubé), Denis (Lyne Lacerte), Claude (Manon Lamothe), Guy (Rachel Piché) et Yvon (Josée Patry); ses frères et sœurs : feu René (feu Gemma Descarreaux), feu Lucille (feu Roland Marcoux), feu Magella, feu Rita (feu René Gignac), feu Fernand (feu Yvette Houle), feu Solange (feu Armand Labrecque, feu Gilles Larrivé), Robert (feu Jeannette Yourens), feu Eugène (feu Colette Gagnon), feu Thérèse (feu Jean-Guy Renaud), Yolande (Marc Savard), Jean-Paul (Gaétane Thibault), feu Raymond (Huguette Larrivée), feu Huguette (feu Maurice Lemoine) ainsi que 9 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (département des soins palliatifs) pour leur attitude attentionnée ainsi que pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227.