PARÉ, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée monsieur André Paré, époux en premières noces de feu Ghislaine Simard en deuxièmes noces de feu Rita Paradis. Il était le fils de feu madame Marie Huot et de feu monsieur Thomas Paré. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claire Paré Berry (feu Dwight Berry), feu Michel Paré, Denis Paré; ses petits- enfants: Marie-Josée Paré (Martin), Camille Paré (Sébastien) (Marlène) et Gabrielle Lefrançois Paré (Isabelle); ses arrière-petits-enfants: Chloé et Simon. Les membres de la famille Lachance: Denis Lachance (Ginette) Annie et Marie-Éve; Mario, Éric et Francis; Germain; ses frères et ses soeurs: feu Guy (Rose), Jean-Pierre (Renée), feu Marcel Paré (Marthe), Lise Paré Bolduc (feu René), Gisèle Paré Cauchon (feu Robert), Françoise Paré Girard (feu Jacques). Il laisse également dans le deuil plusieurs autres membres des familles Paré, Simard, Paradis et Lachance. La famille tient à remercier tout spécialement Mme Cécile Croteau et Mme Chantal Bherer ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec,(Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.