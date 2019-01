BLAIS, Françoise Vézina



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 29 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Françoise Vézina, épouse de monsieur Laurent Blais. Née à Limoilou, le 4 mars 1926, elle était la fille de feu dame Antoinette Morisset et de feu monsieur Rodolphe Vézina. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Laurent, madame Blais laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (André Pascal), Gaétan, Lynda; ses petits-enfants: Frédérick Pascal (Anik Langevin), Caroline Pascal; son arrière-petit-fils Jayson Pascal; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Noëlla (feu Armand Ouimet), Irène (feu Henri Nollet), Ghislaine (feu Raoul Prévost), Louisette (feu Paul-Henri Rochette), Hélène Laverdière (feu Conrad); de la famille Blais: Rachel (feu Lucien Marcoux), Irène (feu Roger Laflamme), Germaine (feu René Pelletier), André (Yolande Bourget), Monique (Roger Carrier), Fernande (feu Evan Brown), Claude (Lise Aubé), Denise (feu Lee Vermette), Jacques (Danielle Robin), Jacqueline Couture (feu Jean-Marc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Françoise était également la mère de feu Ghislain, la sœur de feu Jacqueline, feu Gertrude, la belle-sœur de feu Roger Blais. La famille remercie tout le personnel du département de cardiologie du 4e, l'aile E de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'Enfant-Jésus. Téléphone: (418) 525-4385 Site: www.fondationduchudequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de