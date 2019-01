BÉLANGER, Réjean



À sa résidence de St-Charles-de- Bellechasse, le 25 décembre 2018, à l'âge de 60 ans et 5 mois, est décédé Réjean Bélanger, fils de monsieur Jean-Paul Bélanger et feu madame Gaétane Demers. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 11 janvier 2019 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 12 janvier 2019 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son père: monsieur Jean-Paul Bélanger (feu Gaétane Demers), ses sœurs: Marlène (Michel St-Amant), sa jumelle Réjeanne (Julien Lacasse), ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20, ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. Des enveloppes seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire