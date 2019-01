MORIN, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er janvier 2019, à l'âge de 87 ans et 6 mois est décédé monsieur Claude Morin époux de madame Annette Duchaine. Il demeurait à Sainte-Euphémie, Montmagny.samedi le 12 janvier 2019 à compter de 12 h 00, suivi du service religieux qui sera célébré à 15 h 30 au même endroit sous la direction de laIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Lynda (Daniel Boutin), Dany, Alain (Pierrette Richard); ses petits- enfants: Valérie (Michael Fontaine), Bruno-Pierre, David, Marie-Christine, Vicky (Mathieu Létourneau) et ses arrière- petits-enfants: Eliot, Charles et Olivier. Il était le frère de: feu Adrienne (feu Octave Noël), feu Adrien (feu Yvonne Marceau), feu Fernande (feu Adrien Bouffard), feu Fernand (Elizabeth Garant), feu Lucien (feu Gabrielle Bouffard) et feu Rolland (Pierrette Langevin). De la famille Duchaine, il était le beau-frère de: feu Jean-Paul (feu Rosilda Gobeil), Henri (Jeanne D'Arc St-Hilaire), Jacques (Josette Chabot) et Carole (feu Marc Couture). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci aux nombreux amis pour votre support ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny (3e étage) pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la