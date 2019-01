BLANCHET DUPUIS, Julienne



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 14 décembre dernier, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Julienne Blanchet, épouse de feu Adrien Dupuis. Elle était la fille de feu Jean-Marie Blanchet et de feu Laura Blanchet. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés et leur conjoint(e) : Lise (Yvon Jobin), Jacques (Hélène Coulombe), Yolande (Roger Lamothe), Réjeanne, Hélène, Audette (Robert Paquet), Gilles (Denise Blouin) et feu Pierre; ses petits-enfants: Reine, Patrick, Stéphane, Émilie, Julien, Constance, Simon-Pierre et Maxime; ses arrière-petits- enfants: Samuel, Charles-Antoine et Charles-Adrien; ses frères et soeurs: feu Philippe (feu Thérèse Durand), feu Laurence (feu Odilon Boiteau), Claude (feu Thérèse Ferland), feu René (feu Odette Belleau), feu Fernand (feu Fernande Blouin), Jeannine (Jean-Claude Papillon), Jacques (Francine Howe), Etienne (Thérèse Paquet), feu Gilbert (Louiselle Senneville), Robert (Colette Rhéaume) et Huguette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dupuis: feu Raymond (Thérèse Charest), Suzanne (feu Georges Frenette), feu Marie (feu Adélard Mainguy), feu Liliane, feu Marcel, André, feu Dominique, Lionel et Jean. Elle laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et ami(e)s., à partir de 9h., en présence des cendres,La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Elle désire aussi exprimer sa profonde reconnaissance à tout le personnel de la résidence Manoir des Pins, à L'Ancienne-Lorette, qui a veillé sur leur maman durant les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec adressé aux soins palliatifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise (10, rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5). La direction des funérailles a été confiée au