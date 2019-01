MERCIER, Suzanne



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 24 décembre 2018, à l'âge de 60 ans et un mois, est décédée dame Suzanne Mercier, conjointe de dame Lise Godin. Née à Ste-Thérèse-de-Gaspé, le 25 novembre 1958, elle était la fille de feu dame Yvette Smith et de feu monsieur Benoit Mercier. Selon ses volontés les funérailles seront célébrées dans sa Gaspésie natale à une date ultérieure. Outre sa conjointe Lise Godin, madame Mercier laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Micheline (feu Sylvio), Norbert (Catherine), Michel, Jean-Yves (Noëlla), Alain (feu Johanne), Renaud (Nicole), Claire (Pierre), Odette (Sylvain); sa belle-mère Rollande Chabot (feu Jean-Guy Godin); ses 2 beaux-frères Denis et Marc Godin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CLSC Limoilou et ceux des soins palliatifs, principalement Le Dr Montreuil et le Dr Gagnon pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (section Québec), www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333 Les funérailles sont sous la direction de