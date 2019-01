CLOUTIER, Marguerite Poulin



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 25 décembre 2018, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Poulin, épouse de feu monsieur Marcel Cloutier, fille de feu madame Leda Fugère et de feu monsieur Henry Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Rosanne Laverdière), Michel (Estelle Paulin), Andrée (Jacques Dubé), Denis (Nicole Gagnon); ses cinq petits-enfants: Jean-Sébastien, Annie, Mathieu, Marie-Claude et Julie et ses arrière-petits-enfants; son frère Gaston, ses sœurs: Thérèse et Jeannine ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est allée rejoindre outre son époux, ses sœurs: Monique, Jeanne-D'arc, Annette, Gisèle, Rolande; ses frères: Conrad, Marcel, Claude, Yvon, Jean-Paul et André.où la famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Un remerciement spécial à tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement d'Assise et à son équipe de soins palliatifs. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort.