GAUDREAULT, Hermance



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2018, est décédée madame Hermance Gaudreault, épouse de feu monsieur Léo Tremblay et conjointe de feu monsieur Georges Pelletier, fille de feu madame Cécile Lapointe et de feu monsieur Lucien Gaudreault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Victor (Nathalie Larivière), Diane (Alain Simard), Sonia Tremblay et le fils de son conjoint Yvon Pelletier; ses petits-enfants: Jean-Philippe, Marie-Hélène Simard (David Plourde), Marie-Soleil Tremblay (Jean-Philippe), Jacob Tremblay, Léha Tremblay et Charlie Pelletier; son arrière-petit-fils Olivier Plourde; ses frères et sœurs: feu Cyprien (feu Judith Lajoie), feu Marie-Aline (feu Alexandre Gauthier), Réjane, feu Philomène (feu Gratien Vallières), feu Clément (feu Jeanne Fossé), feu Jean-Marie (Jacqueline Bergeron), feu Antonio (feu Jeannine Tremblay), Denis (Colette Fortin); elle était la belle-sœur de: Éliette (feu Marcel Ouellet), feu Claudette Tremblay (David Tremblay) Françoise (feu Alphonse Blanchet), feu Marcel (feu Rita Simard), feu Honorius (feu Brigitte Darveau), feu Lucien (Mariette Morin), Anne-Marie, feu Jules (feu Lucille Hébert) et Fernand Pelletier, frère mariste. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.