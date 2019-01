DEMERS EL-FERJANI, Christine



De manière inattendue, à sa demeure de Québec, le 26 décembre 2018, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Christine Demers, épouse de monsieur Ezzeddine El-Ferjani, fille de feu monsieur Romuald Demers et de feu madame Louisette Paquet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils: Kaïs (Mélissa Deschênes); ses petits-fils: Olivier et Antoine; ses frères et soeurs: feu Angèle, Carmelle (Raynald Turbide), Léonard (feu Nicole Lajeunesse), Clémence (Lévis Dion), Rémi (Francine Gagnon), Reine (feu Pierre Bédard), Gervais (Brigitte Bergeron), Nathalie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ferjani: Mohamed (Fadhila Chabbi), Fatma, Aïda (Ali Abdelkader), Kamel, Adel (Nadia Jabri), Lotfi (Haïfa Gmir), sa belle-mère feu madame Aziza Abdelkader Ferjani; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à l'un des organismes suivants: la Fondation canadienne des maladies du coeur et de l'AVC, ou Diabète Québec. La famille accueillera parents et amis auà compter de 14 h.Veuillez noter qu'une messe de suffrage sera célébrée à une date ultérieure.