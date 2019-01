GIGNAC, Lisette Deslauriers



À l'Hôpital Chauveau, le 20 décembre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Lisette Deslauriers, épouse de monsieur Richard Gignac, fille de feu madame Alvina Bélanger et de feu monsieur Albert Deslauriers. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Joanie), Annie (Michel) et Martin; ses petits-enfants: Roxanne, Bruno, Cedric, Mélina, Raphaël, Kimberly, Flavie, Sofia, Derek, Zachary et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Lëti et Evan; les petits de la garderie ainsi que de nombreux autres parents et amis. Elle était la sœur de: feu André, Denise, feu Georges-Aimé (Lise), feu Roland, feu Marcel, René, Gaétan (Denise). De la famille Gignac, elle était la belle-sœur de Lisette (Donald), Micheline (Jacques) et Sylvie (Pierre). La famille tient à remercier le Dr Patrick Voyer ainsi que le personnel de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement et les efforts déployés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.