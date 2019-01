LAROCHELLE

Denise Lajeunesse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Denise Lajeunesse, épouse de monsieur Gilles Larochelle. Elle était la fille de feu dame Gilberte Poitras et de feu monsieur Gérard Lajeunesse. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, ses enfants: Christian (Jean-Philippe Paré) et Geneviève; son frère et sa soeur: Louis (Fleurette Lambert) et France; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Larochelle ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité transitoire de récupération fonctionnelle de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, l'équipe du CLSC La Source de Charlesbourg en soins palliatifs, plus particulièrement la docteure Élyse Roy, ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Fonds spécifiques de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.