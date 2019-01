HARRISSON, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Bernard Harrisson. Il était l'époux de feu dame Raymonde Otis, fils de feu Joseph Harrisson et de feu Bernadette Harrisson. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Sylvie) et Danielle (Normand); ses petits-enfants: Alexandre (Audrey) et Caroline; ses frères et sœurs: Aimée-Rose (André), Jean-Guy (feu Claire), Roger (Lucie), feu Raymond (feu Micheline), Ginette (feu Bertrand), André, Carmen, Micheline (Gaston), Odette (Jacques), Ruth (Jean-Pierre), Alain et Johanne (Denis). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Otis ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.