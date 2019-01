MORIN, Denis



Au Centre hospitalier de Saint-Jérôme, le 2 janvier 2019, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Denis Morin, époux de feu madame Marie-Anne Pépin. Il laisse dans le deuil ses enfants: André, Lisa et Diane; ses petits-enfants: Stéphanie, Naomy et Joanie; son arrière-petite-fille Sierrah, ses frères et sœurs: Gérald (Rita), Renald (Louisette), Gisèle (feu Robert), Nicole (Gaëtan), Robert (Rosemonde), feu Jacquelin, Normand, Francine (Raynald), Jean-Noël (feu Monique), feu Carol, Yves; beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pépin, sa filleule Éveline, ses neveux et nièces, son amie de cœur Suzanne, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 18 janvier 2019, de 12 h 30 à 16h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Diabète Québec. La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital de St-Jérome.