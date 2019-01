KIROUAC, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2018, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Kirouac, fille de feu madame Rose Cimon et de feu monsieur Thomas Kirouac. Native de Rivière-du-Loup, elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette, feu Sylvie, Line et Diane; ses petits- enfants: Yanic, Jennifer, Roland, Steve, Kévin, Sonia, Stéphane et Jimmy; ses arrière- petits-enfants: Rose-Marie et Sabrina; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs et leur famille ainsi que plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.