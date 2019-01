HÉBERT, Colet Martel



Au Département de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 décembre 2018, à l'âge de 89 ans, est partie en voyage, rejoindre son Bruno, madame Colet Hébert. Elle était la fille de Jeanette Lirette et de Jean-Baptiste Martel, photographe. Elle demeurait à Sainte-Foy et au Lac-Sept-Îles.Elle restera dans les souvenirs de ses enfants Lise (Michel Falardeau) et Pierre (Chantal Julien); ses petits-enfants Olivier (Laurence Barbarese), Félix (Marie-Pier Vermette) et Hugo; ses sœurs Carmen (feu Gilbert Moffet) et feu Suzan (feu Conrad Herf); sa grande amie Raymonde Landry (feu Laval Rinfret); ses comparses de scrabble Diane Joncas, Lynn et Josée Moffet; ses filleules Nathalie et Suzan; sa cousine Lauraine Hardy et les liens familiaux à Saint-Raymond et sur la Côte-Nord; ses belles-sœurs Pauline (feu Pierre Coté) et Thérèse (feu Jean-Marc Hébert); ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vous êtes conviés à la fête de l'amour de Colet, le dimanche 20 janvier 2019 à 15 h, auÀ 17 h un hommage composé par Olivier et des souvenirs seront partagés lors d'un thé. Vos témoignages d'amour peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.Merci.