FALARDEAU, Jeanne-D'Arc



À Québec, le 30 décembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Falardeau. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Dompierre et de feu monsieur Albert Falardeau.de 17h à 19h.La mise en crypte du corps se fera au cimetière Saint-Charles le lundi 14 janvier 2019 à 10h. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : feu Évangéline p.f.m., Thérèse (feu Douglas Greenway) et feu Lucille (Guy Beaulieu); ses frères : feu René (Marie-Paule Pépin), feu Roland, feu Raymond, feu Robert, Roger (Jacqueline Gauvin), feu Claude (feu Aline Alary Gilbert) et André (Monique Battisti); ses nièces et ses neveux : Christian (Louise), Odette (Jean-Yves), Jacques (Johanne), Céline (John), Caroline (Jean-Rock), Stéphane (Sophie), Steven (Cindy), Éric (Gilka), Chantal et Martin (Julie); ses petites nièces et ses petits neveux : Maxime, Roxanne, Stéphanie, Chloé, Shane, Darren, Charles (son filleul), Marie-Soleil, Antoine, Lloyd, Félyx, Alexis, Mackenzie, Sienna, London, Brieanna, Jacob, Lévis et Amber ainsi que plusieurs autres parents et amis. Nous remercions sincèrement le personnel du CHSLD Christ-Roi ayant œuvré auprès d'elle. Les soins reçus ont fait une grande différence dans sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui lui était chère, soit la Fondation de la Dystrophie musculaire Canada, 506-1425, René-Lévesque O., Montréal (Qc) H3G 1T4 tél. : 514-393-3522 (www.muscle.ca).