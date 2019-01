GOSSELIN, Jean-Guy



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Gosselin, conjoint de dame Jeannine Tremblay, fils de feu monsieur Gérard Gosselin et de feu dame Marguerite Girard. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Marc-des-Carrières,à compter de 9 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe, monsieur Gosselin laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Carol Perron), Yvan (Nathalie Belisle) et Mario; ses petits-enfants: Joanie (Éric Chapados), Jean-Philippe (Audrey Gosselin) et Coralie; ses arrière-petits- enfants: William, Chloé et Alysanne; la mère de ses enfants feu Jeannette Laperrière; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Marcel Laperrière), feu Lise, Fernand (Liliane Naud), feu Micheline, Michel (Julie Allard), Raymond, feu Ginette, Marcel (Marie-France Cloutier), feu Denis et Nicole; sa filleule Johanne Girard et son filleul Donald Paquin; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay et Laperrière ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital Laval et le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, Des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.