GIROUX, Roland



Au CHSLD le Faubourg, le 24 décembre dernier, est décédée Monsieur Roland Giroux à l'âge 86 ans. Il était le fils de feu Léo Giroux et de feu Alphena Demers. Outre son épouse Madame Gabrielle Shields, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jean-Pierre Petitclerc), feu Lise (Daniel Langlois), Hélène (Luigi Caporicci), Lucie (Daniel Wagner), André (Lyne Boucher) et Richard (Dominique Vachon); ses petits-enfants: Cédric, Adam, Simon (Nadia Belleau), Laurie (Jacob Turgeon) et Édouard; son arrière- petit-fils Evan, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD le Faubourg pour les bons soins prodigués.