LANGLOIS, Laurent

Au CSSS de Portneuf, le 25 décembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Laurent Langlois, époux de madame Diane Pinet, fils de feu madame Cécile Pageau et de feu monsieur Lionel Langlois. Il demeurait à Lac Sergent.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane, ses enfants : Annie (Jocelyn Vézina), Christian (Karine Dorion); ses petits-enfants : Frédérique, Félix-Antoine, Zachary, feu Noah et Flavie; ses frères et sœurs : feu André, Denyse (André Duplessis), Céline (Marcel Duclos) et Yves (Linda Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques Pinet (Hélène Girard), feu Denise Pinet (Benoit Jobin); sa tante Marie-Marthe Jobin (feu Jean-Paul Langlois), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués et le support offert à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, C.P. 850, Saint-Raymond (Québec) G0A 4G0, téléphone : 418-337-3658, site web : www.fsssp.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.