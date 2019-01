MCKENZIE, Gilles



À son domicile, entouré des siens, le 20 décembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gilles McKenzie, époux de madame Nicole Roy, fils de feu monsieur Paul-Émile McKenzie et de feu madame Rolande Kirouac. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jenny (Nicolas Boissonneault) et Jessy; ses petits-enfants: Marika et Naïla Boissonneault, Noémy, William et Dylan McKenzie; ses frères et soeurs: Réal (Annette Gagnon), Linda (Laurent Laliberté), Denis (Hélène Bolduc), Brenda, Hervé (Annie Carette), Donald (Chantale Fillion) et Pierre (Lise Lehoux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: Gisèle (Gaston Aubin), Jean-Guy (Liliane Boeykens), Gaétan (Réjeanne Beaudoin) et Olivette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le Dr Marcel Moreau, mesdames Julie, Annie, Martine, Joannie et Audrey du CLSC Bellechasse, secteur Saint-Anselme pour les bons soins prodigués ainsi que l'organisme Accueil Sérénité pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Accueil Sérénité https://accueil-serenite.org/cancer/. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 11 janvier de 19h à 21h30 et le samedi 12 janvier à compter de 9h.