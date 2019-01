GAGNÉ, Hermes



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 27 décembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Hermes Gagné, époux de dame Jacqueline Roberge. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: feu Mario (Monique Simard), Serge (Johanne Bernier) et Jean (Manon Bertrand); ses petits-enfants: Étienne (Julie Boies), Pascale (Jamie Riddle), Marilou Barry, Jimmy et Claudie; ses arrière-petits-enfants: Antoine et Élianne; ses belles-sœurs: Bibianne Roberge et Georgette Roberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc), G1M 3H6. Par téléphone au 418 527-0075 / site internet : www.sprq.ca