LAVERDIÈRE, Pascale



À son domicile, le 2 janvier 2019, est décédée à l'âge de 44 ans, Pascale Laverdière fille de monsieur Guy Laverdière et de feu Gisèle Dutil. Elle demeurait à Saint-Anselme, autrefois de Saint-Lazare, Bellechasse.à compter de 8h30.Elle laisse dans le deuil son père Guy Laverdière (feu Gisèle Dutil, Rose-Andrée Fortier), ses frères et soeurs : Pierrette (François Audet), Bruno (Solange Leblond), Renée (Bruno Aubin) et Marc (Marie-Josée Parent), ses belles-filles: Alyssa, Frédérique, Élisabeth, Anabelle et sa filleule Rose-Marie Laverdière. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Arielle et Eloise Audet, Gabriel et Jacob Aubin, Emile et Julien Laverdière, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association québécoise de prévention du suicide 1135, Grande Allée Ouest, bureau 230 Québec (Québec) G1S 1E7. Des formulaires seront disponibles au salon.