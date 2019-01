FRÉCHETTE, Michel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Fréchette, décédé à l'âge de 64 ans, à l'hôpital de l'I.U.C.P.Q. Il était l'époux de madame Linda Bernier. Le fils de feu monsieur Gérard Fréchette et de feu madame Bernadette Moreau. Il était natif et résidant de Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléancesde 9h à 11h auL'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2019 au cimetière paroissial de Saint-Apollinaire en toute intimité. Les funérailles ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil son épouse Linda, ses enfants : Yan (Karine Demers) et Jany et ses petits-enfants : William et Léa ainsi que la fille de son épouse: Karianne Chandonnet; il laisse également dans le deuil son frère Paul-André (Diane Demers); sa sœur Line (Éric Bédard), ses demi-frères et demi-sœurs, ses neveux et nièces : Nadia, Isabelle, Emmanuel, Alexandre et Caroline; sont aussi affectés par son décès : son beau-frère Christian Bernier (Stéphanie Blais) et sa belle-sœur Jocelyne Bernier (Marcel Turcotte) ainsi que plusieurs cousines et cousins, oncles et tantes et de nombreux ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs pour un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. sise au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place lors de la cérémonie.