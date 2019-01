LANDRY, Normande Larivière



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 décembre 2018, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Normande Larivière, épouse de feu Élie Landry. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :samedi le 12 janvier 2019 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ghislain (Lise Marcoux), Jocelyne (Gilles St-Laurent), Michel (Martine Cloutier), Nicole (Ghislain Vachon) et Martine (Daniel Tremblay); ses petits-enfants : Steeve, Marc, Annie, Louis, Sonia, Mathieu, Éric, Pierre-Luc, Julie, Marie-Pier, Jennifer et ses 15 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Germain (feu Thérèse Poulin), feu Ernestine (Dominique Lacasse), feu Iberville (feu Gervaise Bernard), feu Irène (feu Yvon Fortin), feu Jean-Noël (feu Liliane Desjardins), Jeannine (feu Odilon Jacques), Jean-Thomas (feu Maureen Jardin), feu Jean-René, feu Marc-André (Hélène Montpetit), Antoinette (Francis Fortin), Gabrielle (feu Arthur Sasseville) et Gaétane. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Dons à la Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/