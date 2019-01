GAUTHIER, Gabrielle



Au CHSLD de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 31 décembre 2018, madame Gabrielle Gauthier nous a quittés à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de monsieur Raymond Allaire, la fille de feu monsieur Euclide Gautier et de feu madame Blanche Tremblay. Elle était native de Saint-Irénée. La famille recevra vos condoléancesde 13h à 15h enLes obsèques ont été confiées à Harmonia. Elle laisse dans le deuil son époux et grand amour Raymond, ses enfants: Lise (Alain), Pierre (France), Irène (Claude), Hélène (Dave); ses petits-enfants: Kevin, François, Chantal, Manuel et Alexandra; ses arrière- petits-enfants: Dylan et Léticia. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Léonard (feu Aurore), feu Hélène (Léonard), Albertine, feu Paul (Élianne), feu Réjeanne, feu Rodrigue et feu Irène. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Allaire: feu Gérard (feu Yvette), feu Germaine feu Lorette, Jean-Noël, feu André, feu Fernand et feu Louisette ainsi que ses neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel très attentionné du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur accueil chaleureux et les très bons soins. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer de Chaudière Appalaches sise au Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.