FILLION, Rollande Fillion



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rollande Fillion, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Fillion, fille de feu monsieur Joseph-Arthur Fillion et de feu madame Laura Abel. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Pierrette Bilodeau), Micheline, Odette (Marc Pouliot), Marcel, feu Marie-France et feu Linda; ses petits-enfants: Sandra Lambert (Harold Côté), Claudia Lambert (Steven Hamman), Louis-Philippe Pouliot (Vessela Batchvarova), Chantale Tavara (Frédéric Breault) et Bruno Tavara (Anouk Bourgault Ruel); ses arrière-petits-enfants: Élodie Lambert Desmeules, Sofia et Marc (mini Marc) Pouliot, Maxime et Emmanuelle Breault, Maélie et Abygaelle Tavara; ses frères: Roger et Normand Fillion; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses nombreux frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.La famille vous accueillera auà compter de 9h.