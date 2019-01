PAGEAU, Martin



Martin Pageau est décédé le 28 décembre 2018 à la Maison Michel-Sarrazin à l'âge de 49 ans. Conjoint de Francine Cloutier, il était également le père de Catherine (Jesse Hamel), le fils de Florence Morin et André Pageau, ainsi que le frère de Chantal.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il reste également dans les bons souvenirs de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères: Nathalie Cloutier, Caroline Cloutier (Daniel Bordeleau) et François Cloutier (Vicky Boucher); de son neveu Olivier et sa nièce Gabrielle ainsi que de ses oncles et tantes des familles Pageau, Morin, Cloutier et Bonneau ainsi que de ses nombreux cousins et cousines. De nombreux amis chers le pleurent également. Sincères remerciements aux équipes médicales de l'Hôpital St-Sacrement et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Téléphone: 418 687-6084, site web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.