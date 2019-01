TARDIF, Clara Baker



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 26 décembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Clara Baker, épouse de feu monsieur Joseph Tardif, fille de feu monsieur Gustave Baker et de feu dame Clara Callaghan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil, son fils Joey Tardif, ses petits-fils: Bryan Tardif et Jonathan Tardif (Sylvie Auger); ses arrière-petits-enfants: Charlotte, Matthew et Raphaël. Elle laisse également dans le deuil son frère Ronald Baker (feu Pierrette Bouchard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, principalement M. et Madame Daniel Tardif, Madame Martine Gagnon, Madame Micheline Savard. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de la Fibrose Kystique, 227-2750, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1V 1V6, tél. : 418-653-2086.