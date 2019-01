Ces 10 influenceuses québécoises prouvent qu’il est possible d’avoir du style même en hiver

Notre premier réflexe, lorsqu’il fait froid, est de s’emmitoufler dans un immense manteau, qui nous sert en fait de doudoune.

Comme ce n’est pas toujours à notre avantage, ces 10 influenceuses québécoises nous montrent quels vêtements choisir pour avoir du style cet hiver.

1. Devenir pro de la superposition

Catherine Paquin, d’OD Grèce

Une façon simple de porter tous ses vêtements préférés en même temps durant la saison froide est de les superposer.

Faites comme Catherine d’OD et superposez votre veste en peluche favorite à une chemise à motif léopard que vous portez par-dessus un chandail basique noir. Complétez le tout avec une paire de jeans skinny noirs et des bottillons.

En plus d’être au chaud, vous aurez un style de feu!

Noemie Lacerte

Pour un look plus chic, copiez le style de Noemie en choisissant tous vos basiques blancs (col roulé, pantalons et bottes hautes) et en agençant le tout à un veston à carreaux et un manteau long. Classy à souhait!

P.-S. – La tuque est de mise pour ne pas attraper froid!

2. La saison des cols roulés

Alanis Desilets

Cet hiver, impossible de passer à côté du col roulé, une pièce indémodable qui vous permettra de vous emmitoufler tout en ayant du style.

Choisissez-le de couleur (moutarde) comme Alanis, histoire de faire fuir la grisaille et d’attirer tous les regards.Yas!

Noémie Bannes

Si vous choisissez le même style de col roulé que Noémie, vous n’aurez pas besoin d’arborer un foulard, puisque votre cou sera déjà couvert. Pratico-pratique, on aime!

Pour garder le look à la fois confo et chic, il suffit de porter votre paire de jeans préf et de vous couvrir d’un manteau classique gris.

Vous êtes maintenant prête pour aller «bruncher»!

3. Le manteau effet mouton

Cindy Cournoyer

Qu’il soit long ou court comme celui de Cindy, le manteau à effet mouton vous donnera l’impression d’être dans une doudoune en permanence.

Pour donner du punch à votre look, mettez l’accent sur vos pantalons en choisissant l’imprimé vichy et agencez-les à des bottillons noirs.

Pour couronner le tout, arborez une paire de microsolaires, histoire de vous la jouer star d’un jour!

Marina Bastarache

Faites comme Marina et combinez toutes les tendances du moment en un seul look: le col roulé noir, la veste en peluche, les pantalons en léopard et des bottes Dr. Martens. Une tenue tellement stylée!



Lucie Rhéaume

Les plus traditionnelles peuvent faire comme Lucie et opter pour la version XXL, pour être à l'aise et couvertes (presque) de la tête aux pieds.

Pour apporter un peu de douceur à votre look, choisissez votre manteau à effet mouton pâle.



4. Les pulls colorés

Gabrielle et Marianne, de 2e peau

Si vous n’êtes pas à l'aise avec la superposition, gardez votre look simple en misant sur un gros pull de couleur qui captera toute l’attention.

En plus, le néon sera partout en 2019, c’est l’occasion de l’essayer!

Shanie Blais

Pour être encore plus à l'aise, portez des leggings avec votre pull préféré et vous aurez l’impression d’être au chalet en permanence, tout en étant stylée.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!