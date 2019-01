NOËL, Jean



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 25 décembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean Noël, époux de feu madame Lucie Hudon. Il était le fils de feu madame Georgette DeBlois et de feu monsieur Jules A. Noël. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Lorraine Bergeron), Marie (Léo Simard) et Sylvie; ses petits-enfants: Jean-Philippe et Béatrice ainsi que leur père Gérard Deltell. Il laisse également dans le deuil Colette Bédard, sa compagne des 13 dernières années, sa belle-sœur Gertrude Hudon ainsi que ses cousins de la famille DeBlois et tous les neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur; Guy, André et Thérèse. Un merci bien spécial à tout le personnel de l'Hôpital Laval qui l'a accompagné au cours des dernières années et également dans les derniers jours de sa vie. La famille tient également à remercier tous ses amis et voisins pour leur présence et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Téléphone : 418 682-6387. Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.