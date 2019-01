SIMARD, Céline Lehoux



Entourée de l'amour des siens, au CHSLD de Sainte-Marie, le 28 décembre 2018, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée Mme Céline Lehoux, épouse de feu M. Elzéar Simard. Elle demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera ausamedi le 12 janvier 2019 de 9h à 11h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Robert, Gaston (Réjeanne Gagné), Jacqueline (Robert Lehoux), Pierrette (Claude Guay) et Diane (Gaston Poulin); ses petits-enfants : Nathalie et Robert Simard, David, Pascal et Jean-Robert Lehoux, Daniel, Michel, Jean-Claude et Marie-Pierre Guay, Marie-Pierre, Dominic et Jérôme Poulin, ainsi que ses 24 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère : Angéline Vachon Lehoux, Bertrand Boulanger et Anne-Marie Napert Simard, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre les membres de la famille Lehoux et Simard. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement envers notre mère. Des dons à La fabrique de Saint-Elzéar seraient appréciés.