DUBOIS, Denise Allard



À son domicile, le 3 janvier 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Denise Allard, épouse de feu monsieur Georges-Henri Dubois, fille de feu monsieur Léopold Allard et de feu madame Eva Lamontagne. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Jacques Petit), Lise (Guy Morissette) et Pierre (Julie Châtigny); ses petits-enfants : Louis-Gabriel Morissette (Me-ggy Roy), Marc-André Morissette (Lisa Tardif), Maryanna Morissette, Jessica Dubois (Jérémy Lemieux), Sabrina Dubois (Étienne Falardeau) et Alycia Dubois; ses frères et soeurs : Thérèse (feu Arthur Baker), feu Hélène (feu Armand Moffet), Florence (feu Gilles Martel), Pauline (Robert Forgues) et feu Roland (Micheline Samson); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubois : Roland (Andrée Dorion), Gisèle (André Gagnon), Irène (Jean-Pierre Paquin), André (Denise Genest), feu Jean-Claude (Denise Beaurivage) et Madeleine (Jean Martineau); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 11 janvier de 19h à 22h et le samedi 12 janvier à compter de 9h30.