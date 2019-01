PICHETTE, Christiane



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Christiane Pichette, conjointe de monsieur Marcel Paquet, fille de feu madame Germaine Asselin et de feu monsieur Robert Pichette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Dave, Carl (Isabelle Gauvin); ses petits-enfants: Danielle, Océanne, Lorie et Alexis; ses frères et sœurs: feu Claire, Lise (Claude Ouellet), feu Nicole (feu Serge Renaud), Robert (Claudette Ruel), Céline (feu Fernand Renaud), Liliane (Gilles Renaud), Suzanne (Richard Petit) et Florian; les enfants de Marcel son conjoint: Denis, Gaétan, France, Carol, Martin et Chantal, ainsi que leurs conjoints et enfants. Elle laisse également dans le deuil, sa filleule Marlène Ratté, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Enfant-Jésus de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.