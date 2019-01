CORRIVEAU, Florence Plante



À l'Oasis Saint-Damien, le 31 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Florence Plante, épouse de feu Léo Corriveau, fille de feu Joseph Plante et de feu Adèla Turgeon. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 11 janvier 2019 de 19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9 h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lionel, Léopold (Louise Bernard), Donald (Martine Boutin), Christiane, Christian, Michel, Chantal (Jacques Bélanger), Lucie (Gaétan Chrétien), Rolande (Michel Amyot), Sylvie, Sylvain, Johanne et Danie; ses petits- enfants: Christelle, Francesca, Pascal, Annick, Yan, Charles, Samuel, feu Anick, Shanny, Carl, Eric, Isabelle, Vanessa, Sabrina, David, Virginie, Patricia, Jean-François, Sandra, Matthieu, Antoine, Alexia, Jo-Anie et Jordan ainsi que ses arrière-petits-enfants: Léo, Loryanne, William, Emile, Sara-Eve, Loic, Matis, Sarah, Maéva et Elycia. Elle était la sœur de: feu Fernand (Annette Rabye), feu Aurélien (feu Jeannette Pichette), feu Jeannine (feu Cajetan Corriveau), feu Raymond (Louiselle Morneau), feu Léandre (Carmen Latrielle), feu Ovila (feu Françoise Rivard), feu Evelyne (Marc Boutin), feu Alire (Rita Bélanger), feu Clément (Huguette Normand), Raoul (Simone Bélanger), feu Elianne (Gérald Lambert) et feu Gisèle. Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la