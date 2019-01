Déjouer le roi des forêts

Pour arriver à déjouer l’orignal, le roi des forêts québécoises, il faut certaines conditions gagnantes. Un territoire exclusif avec une facilité d’accès intéressante, voilà deux des éléments clés qui vont faire la différence.

C’est exactement ce que vous offre le réseau des réserves fauniques. Peu importe celle que vous choisirez pour un séjour de chasse, vous aurez droit à un secteur exclusif où seul votre groupe pourra chasser durant votre séjour. Les routes, les sentiers, les salines, tout est là pour vous faciliter la tâche.

Depuis de nombreuses années, je fréquente ces territoires et j’ai pu constater l’amélioration constante des services offerts, sans que les prix augmentent nécessairement. Il n’y a pas si longtemps, tout ce que vous aviez, pour le prix déboursé, c’était le chalet, le droit de chasse et le territoire.

Aujourd’hui, lors d’un séjour dans une réserve faunique, en plus des éléments de base, vous avez droit aux téléchargements gratuits des cartes de territoire via l’application Avanza Map, ou encore à des fonds de carte pour GPS Garmin, ce qui augmentera drôlement vos connaissances du territoire et, du même coup, vos chances de succès.

On a aussi ajouté gratuitement des services de chien de sang pour faciliter la recherche d’un gibier abattu. En 2018, 79 bêtes ont ainsi été retrouvées et remises aux chasseurs.

Enfin, vous avez maintenant accès à des chambres froides, des palans, des treuils et des traîneaux pour faciliter le transport de vos gibiers, le tout gratuitement. Il est aussi possible de retenir les services d’un guide en déboursant le montant demandé.

Des séjours en plan américain, tous services inclus, sont aussi disponibles dans certaines réserves.

TIRAGE AU SORT

La saison dernière, 2761 groupes de chasseurs ont fréquenté les réserves fauniques. Ils ont récolté 1632 orignaux pour un taux de succès moyen de 59,1 %.

Les réserves de l’est du Québec comme Rimouski (74,5 %), Chic-Chocs (77,9 %) et Matane (81,9 %) ont été les plus productives, comme d’habitude. Toutefois, il ne faut pas négliger d’autres réserves du réseau qui ont des taux de succès aux alentours de 50 %, ce qui est quand même très appréciable.

Pour avoir accès à ces territoires uniques, il y a deux façons de le faire. Dans un premier temps, vous pouvez participer au tirage au sort qui vous assure un droit de premier choix sur l’ensemble des territoires offerts. Vous obtenez une position au tirage et des spécialistes de la Sépaq communiquent avec vous pour régler les détails de votre séjour. Pour participer à ce tirage, vous devez vous inscrire en vous rendant sur le site www.sepaq.com/tirages.

PROCESSUS SIMPLIFIÉ

Le processus d’inscription a été simplifié. Vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour vous inscrire. Les premiers appels aux gagnants se feront immédiatement après que le tirage aura été fait. Pour vous permettre de mieux suivre le déroulement des appels, vous pourrez suivre en ligne la disponibilité des différents secteurs, à mesure qu’ils auront été sélectionnés par les gagnants.

L’autre façon d’avoir accès à ces territoires, c’est de téléphoner directement au bureau de la Sépaq au 1 800 665-6527. Les amateurs qui ont participé au tirage et qui n’ont pas gagné auront la priorité des choix le 13 février. Dès le lendemain, les disponibilités restantes seront mises en vente.

Et malgré ce que plusieurs peuvent croire, d’excellents territoires sont toujours disponibles une fois que la tournée des gagnants est terminée.

Registre des armes à feu

Même si plusieurs personnes sont contre le Registre des armes à feu que le gouvernement du Québec a décidé de mettre de l’avant, la loi est très claire. Vous devez enregistrer vos armes d’ici à la fin du mois. Comme bien d’autres, je ne crois pas à l’efficacité d’une telle mesure lorsqu’on l’emploie pour dire aux gens que cela va diminuer la violence faite avec des armes à feu. Malheureusement, il y aura toujours des esprits tordus qui vont poser des gestes épouvantables avec des armes à feu. Le registre répond à la demande de certaines personnes qui ont vécu des événements que l’on ne peut même pas décrire tellement leur souffrance est énorme. Pour les policiers, il deviendra une source supplémentaire d’informations. En attendant, vous devez vous conformer à la loi et par la suite, si vous le désirez, vous pourrez joindre les mouvements de contestation qui commencent à s’organiser. La désobéissance civile n’est pas une avenue à emprunter.

Salon national de la pourvoirie

Le Salon national de la pourvoirie de Québec arrive à grands pas. Il se déroulera du 17 au 20 janvier prochains au Complexe Capitale Hélicoptère. Vous y retrouverez une foule de pourvoyeurs dont les cahiers de réservations sont vides. Ce sera l’occasion de faire votre choix d’excursion pour la saison prochaine, surtout à la date et dans la pourvoirie que vous désirez. Pour en savoir plus, www.pourvoirie.net.

Pêche en herbe hivernale

Dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune, plus de 2400 jeunes seront initiés cet hiver à la pêche blanche un peu partout au Québec. Depuis le début de ce programme en 1997, plus de 300 000 jeunes ont été initiés, dont 31 000 à la pêche blanche. La Fondation reçoit l’aide de son partenaire principal Canadian Tire pour mener à bien son programme. Pour connaître la liste des sites et les conditions du programme, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation www.fondationdelafaune.qc.ca sous l’onglet liste des projets acceptés à l’hiver 2019.