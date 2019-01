ROULEAU, Françoise Gilbert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 décembre 2018, à l'âge de 96 ans 4 mois, est décédée paisiblement dame Françoise Gilbert, épouse de feu Monsieur Eugène Rouleau. Née à St-Prosper-de-Beauce, le 20 août 1922, elle était la fille de feu dame Zéphérine Vallée et de feu monsieur Nérée Gilbert. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Gilbert laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Jocelyne, Jacques (Christiane Drolet) et Claudine (Pierre Malo); ses petits-enfants: Thierry (Bianca Fortin), Valérie (Demetrius Stelly), Sylvain (Émilie Turgeon), Myriam (Philip Holgrove), Tristan, Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Mégan, Jessie, Étienne, Raphaël ainsi que sa sœur Rolande (feu Eugène Huard) Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs décédés: Anna (feu Eddy Boucher), Andréa (feu Jeanne D'Arc Girard), Éva (feu Wilfrid Grenier), Marie-Ange (feu Adélix Bruneau, Léopold, Marguerite (feu Roméo Gagnon), Henri, Irène (feu Léonidas Paquet), Clermont (Berthe Gilbert), Yvan (feu Gilberte Poulin), Louis-Nazaire (Huguette Larochelle), Thérèse (feu St-Georges Fortin), Marcelle (feu Michel Roy) et Gérard. La famille remercie chaleureusement tout le personnel la Résidence des Chutes à Boischatel pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec, G1S 3G3 Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294.