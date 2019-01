ROUSSEAU, Maurice



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 décembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Maurice Rousseau, fils de feu monsieur Edmond Rousseau et de feu dame Bella Bernier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 12 janvier 2019, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur: Michèle Bernatchez (feu Jean-Louis Rousseau). Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: Raymond, Rodolphe, Robert (Marguerite Vézina), Berthe, Rémi, Philippe (Madeleine Couillard), Pierre et Clément. Il laisse également dans le deuil ses neveux et sa nièce: Louis, Helene, Claude, Jean, François, André, Denis, Pierre, Luc, plusieurs cousins, cousines, ami(e)s et tous ses collègues de la Société d'histoire de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la