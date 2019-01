DELISLE, Lucille Paquet



Entourée de ses enfants, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 décembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Lucille Paquet, épouse de feu monsieur Normand Delisle. Elle demeurait à Québec, tout récemment à Boischatel.où la famille vous accueillera à compter de 11h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont. Madame Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Alexis Yves (Guylaine Boutot), Josée (Réjean Samson) et Sylvie (Mathieu Audette); ses petits-enfants: Vanessa R. Delisle, Amélie Kim R. Delisle et Charlie Delisle, Marie-Eve Delisle Mirault et Andrée-Ann Delisle Mirault, Elie Audette et Abigaëlle Audette; ses arrière-petits-enfants: Matis, Raphaëlle et Eliam, Gabriel, Jeremy, Zack et Loïc; ses sœurs: Pierrette (feu Marcel Laliberté) et Suzanne (feu Robert Goulet); ses belles-sœurs Monique Delisle (feu Magella Lemoine) et Denise Delisle (feu Jean-Paul Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'unité coronarienne et de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention des soins palliatifs, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la maison