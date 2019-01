ROUILLARD, Sébastien



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 28 décembre 2018, à l'âge de 30 ans, est décédé Sébastien Rouillard. Il était le fils de madame Lise Lagueux et de monsieur Denis Rouillard. Il demeurait à Beauceville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents Lise et Denis; sa sœur Mélanie; ses oncles et tantes de la famille Rouillard: Raymond (feu Lucille Dugré) et Guy, ceux de la famille Lagueux: Denis, Réjeanne (Léopold Lachance), Jean-Guy (Anne-Marie Poulin), Claude (Marie-Paule Gagnon), Yvette (Régent St-Hilaire), Bertrand (Ange-Aimée Poulin), Rolande (Claude Vallée), Gisèle, Fernande (René Bolduc) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, spécialement au Fond dédié en pneumologie Alphonse L'Espérance, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8.